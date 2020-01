CALCIOMERCATO MILAN SUSO SIVIGLIA / Penalizzato anche dal cambio modulo e dal passaggio al 4-4-2 deciso da Stefano Pioli, Suso è finito nuovamente al centro di numerosi voci di calciomercato. Accostato in Italia a Fiorentina e Roma, l'esterno mancino piace anche in patria e nelle ultime ore sti sta parlando di un prepotente ritorno di fiamma del Siviglia.

Le informazioni raccolte in Andalusia da Calciomercato.it smentiscono tuttavia l'esistenza di una trattativa avanzata in questo momento. Il club spagnolo in questa sessione di mercato cerca soprattutto un attaccante e un esterno offensivo di sinistra, preferibilmente con la formula del prestito con diritto di riscatto: il Siviglia non vorrebbe sborsare cifra elevate (dai 25 milioni a salire). Il calciatore piace, ma non il prezzo.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Milan, Ambrosini si scopre: "Politano apre a una cessione"