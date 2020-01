ROMA JUVENTUS RIGORE DYBALA VERETOUT / Roma-Juventus non ha impiegato molto tempo per entrare nel vivo: al 3' Demiral ha sbloccato il match, sette minuti dopo Ronaldo ha raddoppiato su calcio di rigore. Proprio l'assegnazione del penalty ha fatto molto discutere, non tanto per il fallo di Veretout su Dybala, quanto per l'ammonizione che Guida ha decretato per il centrocampista francese con i tifosi bianconeri che sui social invocavano l'espulsione.

Ma cosa dice il regolamento? In caso di chiara occasione da gol nell'area di rigore (è quella di Dybala può rientrare in questa fattispecie), l'ammonizione è decretata nel caso in cui il fallo è genuino (cioè il calciatore cerca lealmente di contendere il pallone), mentre il fallo è punito con l'espulsione nel caso in cui il difendente compie un fallo non genuino (ad esempio una trattenuta o una spinta o ancora un intervento violento). Nell'occasione in questione Veretout prima trattiene la Joya per la maglia poi c'è anche il contatto tra le gambe dei due calciatori.