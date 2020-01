ROMA JUVENTUS FISCHI PJANIC CRISTIANO RONALDO BUFFON PERES / Roma-Juventus è anche la gara di ex, di intrecci di calciomercato e rivalità storiche. Lo dimostra la grande risposta di pubblico sia di fede giallorossa che bianconera. Già alla lettura delle formazioni è cominciato lo scontro, con alcuni giocatori mai dimenticati o comunque temuti. Dal pubblico romanista sono arrivati sonori fischi soprattutto per il grande ex Miralem Pjanic, reo di aver ‘tradito’ il capitolini per vestire la maglia degli acerrimi nemici juventini.

Non viene risparmiato neanche, anche lui bersagliato dai 'buu', al pari di Gigi. Curioso e simpatico invece il siparietto che ha riguardatotornato tra i convocati della Roma dopo quasi due anni (maggio 2018) e stasera in panchina. Quando lo speaker ha pronunciato il nome dell'esterno, tornato dalla serie di sfortunati prestiti in Brasile, è partito l'Olé' dei tifosi romanisti.