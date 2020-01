ROMA JUVENTUS TIFOSI / L’attesa per Roma-Juventus è agli sgoccioli. Il match è sentito, lo dimostra la risposta dei tifosi giallorossi che stasera riempiranno l’Olimpico con 60mila presenze. Una rivalità storica che sembra essersi affievolita negli anni, ma in questa notte è invece tornata a farsi importante. “Non è una partita come le altre”, ha sottolineato lo speaker dello stadio.

Intanto il match è cominciato già dall'ingresso delle squadre negli spogliatoi. Fischi assordanti per i portieri della Juventus, seguiti dal resto della squadra, a cui hanno invece risposto i 5mila juventini assiepati in Distinti Nord. Entrambe le formazioni lottano per obiettivi importanti e non possono permettersi errori. Lo show sta per cominciare.