PARMA LECCE PROBABILI FORMAZIONI/ Ultima giornata del girone di andata che si chiuderà nella serata di domani con il Parma di Roberto D'Aversa, reduce dalla cocente sconfitta in casa dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che ospiterà il Lecce di Fabio Liverani. Fra i ducali non ci sarà Gervinho dal primo minuto, ma potrà dire la sua a partita in corso.

Emergenza totale in attacco invece per l'ex tecnico del Palermo che potrà invece contare su Alessandro. Secondo 'Sky Sport' inoltre, Lapadula non è al meglio e potrebbe non essere uno dei più brillanti della sfida. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

LE PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3) - Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Scozzarella, Hernani; Kucka, Inglese, Kulusevski.

LECCE (4-3-1-2) - Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Dell'Orco; Deiola, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Falco, Babacar.