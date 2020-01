Calciomercato Inter, incontro per Eriksen | Ma occhio al PSG

CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN PSG TOTTENHAM/ L'Inter è al lavoro per portare Christian Eriksen, trequartista in scadenza di contratto con la maglia del Tottenham, a San Siro. I nerazzurri, secondo le informazioni diffuse nei giorni scorsi da Calciomercato.it, vogliono subito il giocatore danese. A tal proposito, Fabrizio Biasin, giornalista vicino agli ambienti della Beneamata, ha parlato su Twitter di un incontro fra le due dirigenze nella prossima settimana per tentare di portare a termine l'operazione.

Calciomercato Inter: il PSG non molla Eriksen, ma c'è una condizione

Eriksen in nerazzurro dovrebbe percepire una cifra intorno ai 7 milioni di euro annui. Ma l'Inter non è l'unico club che sta provando ad ottenere le prestazioni dell'ex giocatore dell'Ajax. C'è ad esempio il PSG di Leonardo che però, stando a quanto riportato da Le10sport, andrebbe all'assalto di Eriksen soltanto nel caso in cui il giocatore non dovesse partire nel calciomercato di gennaio.