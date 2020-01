CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER VERONA GENOA MANCHESTER UNITED CHELSEA KUMBULLA / La sfida totale tra Juventus e Inter sul mercato prosegue, comprendendo numerosi giocatori in Serie A. Paratici e Marotta si sfidano anche, tra gli altri, per Kumbulla. Il giovane difensore del Verona è una delle rivelazioni del campionato, il giocatore sta facendo molto bene con i gialloblu' ed è atteso a nuove conferme nella sfida di oggi tra gli scaligeri e il Genoa. La concorrenza però non manca.

'Sky' riferisce che sugli spalti del 'Bentegodi', per la partita odierna, ci sono anche, tra gli altri, osservatori di. Le squadre britanniche fanno sul serio e portano una seria minaccia, in Serie A Kumbulla piace molto anche alche però sembra in svantaggio.

