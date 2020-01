CALCIOMERCATO BARCELLONA TEGOLA SUAREZ LAUTARO MARTINEZ / Luis Suarez sarà costretto a star fuori 4 mesi dopo l'operazione al menisco del ginocchio. Un brutta tegola che spingerà il Barcellona a cercare un nuovo numero nove sul mercato.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Non è un segreto che i blaugrana sognano di mettere a segno il colpo Lautaro Martinez ma strapparlo all'Inter, in lotta per lo Scudetto, appare davvero complicato, praticamente impossibile a gennaio. Come raccontato da Calciomercato.it, i nerazzurri sono a lavoro per blindare l'argentino che anche ieri è andato a segno ma a giugno tutti gli sforzi del Barcellona saranno davvero concentrati su Martinez.

LEGGI ANCHE >> Calciomercato Inter, Lautaro Martinez: "Voglio vincere con Messi".

Il club spagnolo ha però bisogno di una punta fin da subito. Una punta che potrebbe arrivare comunque dalla Serie A.

Barcellona, da Mertens ad Aubameyang: ecco le alternative

Un'altra soluzione potrebbe essere rappresentata da Mertens. Il belga, per caratteristiche, si sposerebbe alla perfezione al gioco di Messi e compagni: strapparlo al Napoli, con il quale non ha ancora rinnovato, non dovrebbe essere difficile.

LEGGI ANCHE >> Tottenham, Kane va sotto i ferri: Mourinho pesca in Serie A

Guardando all'estero, invece, c'è Aubameyang che ha manifestato la volontà di lasciare l'Arsenal. L'attaccante scuola Milan potrebbe essere davvero il nome giusto.

Non va dimenticato, poi, il profilo di Neymar: il Barcellona ha fatto davvero di tutto in estate per riportarlo in Spagna, senza però riuscirci. La rottura con il Psg potrebbe spingere i blaugrana a provarci fin da subito.

La pista più percorribile però è rappresentata da Dani Olmo. Per il calciatore c'è già stato un meeting a Zagabria per riportarlo in Spagna: anche se non è proprio un attaccante c'è la convinzione che il classe '98 è pronto a dare comunque una mano sia al centrocampo che all'attacco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, futuro Olmo | Entra in scena la Roma: ultime CM.IT

CIES, Lautaro Martinez vale più di Ronaldo: Mbappe super star