SERIE A SAMPDORIA TORINO FIORENTINA / Vittorie per Torino, Fiorentina e Sampdoria nei match della domenica pomeriggio di Serie A. I granata battono per 1-0 il Bologna grazie a un gol di Berenguer, nonostante le tantissime occasioni sprecate dai rossoblu', e risalgono a -2 dal sesto posto occupato dal Cagliari, in ottica Europa League.

I viola faticano enormemente ma centrano la prima vittoria conin panchina grazie a un colpo di testa vincente dinel finale della gara con la, facendo passi avanti in classifica. I blucerchiati sudano freddo nello scontro diretto salvezza con il, che va avanti con, poi rimontano già nel primo tempo con. Nella ripresa, arrotondano(due volte) eper il 5-1 finale.

TORINO-BOLOGNA 1-0 - 11' Berenguer

FIORENTINA-SPAL 1-0 - 82' Pezzella

SAMPDORIA-BRESCIA 5-1 - 12' Chancellor (B), 34' Linetty (S), 48' pt Jankto (S), 69' rig., 92' Quagliarella (S), 77' Caprari (S)

CLASSIFICA:

Inter 46 punti; Juventus* 45; Lazio* 42; Roma* e Atalanta 35; Cagliari 29; Torino 27; Parma* e Milan 25; Udinese e Napoli 24; Bologna 23; Verona** 22; Fiorentina 21; Sassuolo e Fiorentina 19; Lecce* 15; Brescia e Genoa 14; Spal 12.

* una partita in meno

** due partite in meno