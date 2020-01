BARCELLONA INFORTUNIO SUAREZ / Molto più serio del previsto l'infortunio al ginocchio destro per Luis Suarez. L'attaccante uruguaiano ha riportato una lesione del menisco esterno ed è stato operato quest'oggi dal professor Cugat. Secondo indiscrezioni del 'Mundo Deportivo', l'assenza del 'Pistolero' sarà molto più lunga del previsto. Si era stimato uno stop tra le sei e le otto settimane, a quanto si apprende invece Suarez, che aveva già subito un'operazione allo stesso ginocchio a maggio, potrebbe restare fuori addirittura per quattro mesi.

Uno stop pesante per tutto il, che dovrà fare a meno del suo bomber praticamente fino alla fine della stagione. Assenza certa, in ogni caso, per gli ottavi di finale dicontro il

