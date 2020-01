SONDAGGIO CM.IT - Roma-Juventus, trionfano i bianconeri

ROMA JUVENTUS SONDAGGIO / Dopo il pareggio (1-1) tra Inter e Atalanta, la Juventus ha oggi l'occasione di riappropriarsi del primo posto solitario e di laurearsi campione d'inverno. I bianconeri ci riuscirebbero battendo la Roma in trasferta, un'impresa non semplice visto il momento positivo degli uomini di Fonseca. Pochi dubbi, però per i nostri lettori: la Vecchia Signora all'Olimpico la spunterà.

Il 44,3% dei votanti al nostro sondaggio su Twitter vede infatti la Juventus vincente questa sera, mentre il 31.4% punta sulla Roma. Appena il 24.3%, invece, ha optato per il pareggio.

