CALCIOMERCATO BARCELLONA NAPOLI KOULIBALY / Come il suo Napoli Kalidou Koulibaly non sta vivendo la sua migliore stagione. Nonostante una prima parte di campionato non proprio esaltante, il centrale continua però ad avere parecchio mercato.

Il calciatore classe 1991 - stando a quanto riportato da 'Le10Sport' - sarebbe ancora nel mirino del Barcellona, pronto a portarlo in Spagna già in questa sessione di calciomercato. I blaugrana sarebbero intenzionati a provarci fin da subito ma difficilmente riusciranno ad affondare il colpo.

Da, infatti, non c'è alcuna intenzione di privarsi di Koulibaly adesso ma se ne potrebbe parlare certamente a giugno.

Barcellona, futuro deciso per Todibo

Al momento il Barcellona è alle prese con il futuro di Valverde, che potrebbe cambiare il mercato. A partire da Arturo Vidal, che continua ad essere il nome in cima alla lista dei desideri dell'Inter di Antonio Conte. Tutto deciso, invece, per quanto riguarda Todibo, destinato a vestire la maglia dello Schalke 04. Il centrale è stato vicino al Milan ma la trattativa si è arenata per via della formula di trasferimento, con i rossoneri che non avevano alcuna intenzione di prendere il calciatore solo in prestito.

