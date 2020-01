PAGELLE E TABELLINO FIORENTINA-SPAL PRIMO TEMPO/ Primo tempo tra Fiorentina e Spal che si chiude sullo 0-0. I viola fanno la partita cercando di creare occasioni, ma riuscendoci a fatica. Gli estensi attendono e tentano di sfruttare gli spazi in contropiede. Due le migliori occasioni della prima frazione per la viola, entrambe per i padroni di casa. La prima arriva dopo pochi minuti con Boateng che appoggia in rete l'assist di Chiesa, ma il gol viene annullato per fuorigioco dell'attaccante ghanese. La seconda arriva al 30' con Castrovili che si libera bene in area ma il suo tiro viene respinto con i piedi da Berisha. La prima grande occasione per gli ospiti arriva al 46' da una rocambolesca punizione che vedere il pallone sbattere sul palo e finire sul fondo. Reti bianche e poche occasioni dopo la prima frazione di gara.

FIORENTINA

Dragowski 6

Milenkovic 6

Pezzella 5.5

Caceres 5.5

Lirola 6

Benassi 5.5

Pulgar 6

Castrovilli 6

Dalbert 6

Chiesa 5.5

Boateng 6

All.

Iachini 6

SPAL

Berisha 6

Cionek 6

Felipe 6

Vicari 6.5

Igor 6.5

Murgia 6

Missiroli 6

Valoti 5.5

Strefezza 5.5

Di Francesco 6

Petagna 5.5

All. Semplici 6

Arbitro: Doveri 6

TABELLINO

FIORENTINA-SPAL 0-0 (risultato parziale)

Fiorentina: Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert, Chiesa, Boateng. A disposizione: Terracciano, Ranieri, Terzic, Venuti, Ceccherini, Badelj, Zurkowski, Eysseric, Ghezzal, Sottil, Vlahovic, Cutrone. All. Iachini.

Spal: Berisha, Cionek, Felipe, Vicari, Igor, Murgia, Missiroli, Valoti, Strefezza, Di Francesco, Petagna. A disposizione: Letica, Thiam, Salamon, Reca, Cannistrà, Mastrilli, Tunjov, Jankovic, Valdifiori, Cuellar, Floccari, Paloschi. All. Semplici

Arbitro: Daniele Doveri (sezione di Roma1)

Var: Aleandro Di Paolo (sezione di Avezzano)

Ammoniti: 38' Pezzella

Espulsi:

Marcatori:

Marco Deiana