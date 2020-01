Udinese-Sassuolo 3-0: friulani inarrestabili, sprofondo neroverde

UDINESE SASSUOLO RISULTATO / Terzo successo di fila per l'Udinese di Gotti, che alla Dacia Arena batte meritatamente 2-0 il Sassuolo, che vive un momento opposto: terza sconfitta consecutiva e trionfo che manca da inizio novembre. Dopo un avvio di gara equilibrato, con un occasione di Lasagna e una conclusione di Traore che ha colpito il palo, i friulani hanno sbloccato la sfida con un colpo di testa di Okaka su calcio d’angolo. Nella ripresa i neroverdi sfiorano il pari più volte (Musso si supera ancora su Traore) ma al 68’ i padroni di casa raddoppiano con Sema, che conclude con una rasoiata un gran contropiede. In ripartenza, e in pieno recupero, arriva anche il tris di De Paul, a segno per tre gare di fila.

L’Udinese, quindi, aggancia il Napoli a 24 punti, mentre il Sassuolo resta a quota 19, a cinque lunghezze dalla zona retrocessione.

CLASSIFICA:

Inter* 46 punti; Juventus 45; Lazio 42; Roma e Atalanta* 35; Cagliari* 29; Parma e Milan* 25; Torino, Udinese* e Napoli* 24; Bologna 23; Verona** 22; Sassuolo 19; Fiorentina 18; Sampdoria 16; Lecce 15; Brescia e Genoa 14; Spal 12.

* una partita in più

** una partita in meno

