Calciomercato Torino, per Meité c'è la fila: spunta lo scambio

CALCIOMERCATO TORINO MEITE /Soualiho Meité, schierato da titolare solo in otto occasioni nelle prime 18 giornate di Serie A, potrebbe cambiare aria a gennaio e lasciare il Torino. Secondo quanto svelato oggi da 'La Gazzetta dello Sport', infatti, il francese è finito nelle ultime ore del mirino del Betis, che ha avviato i contatti con società ed entourage. Non è l'unico club sulle sue tracce: anche il Sassuolo, in Serie A, si è mosso per le sue prestazioni, alla ricerca di un sostituto per il possibile partente Duncan, nel mirino di diversi club in questi giorni.

Nelle scorse settimane c'è stato un approccio anche della, che aveva proposto uno scambio con: idea, però, che non è decollata sia perchè i granata non gradivano il 'cavallo di ritorno', che per l'avvento di Iachini, che potrebbe tornare a rendereprotagonista.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Vidal: colpo di scena da Barcellona

Calciomercato Inter, sprint per Gabigol: ultime e retroscena di CM.IT