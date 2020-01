Calciomercato Inter, arriva il via libera per Ashley Young

CALCIOMERCATO INTER YOUNG / L'Inter potrebbe presto accogliere Ashley Young. Secondo quanto rivelato dall'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', infatti, il mancino ha ottenuto il via libera per raggiungere Milano e mettersi a disposizione di Antonio Conte. Da domani, i dirigenti Marotta e Ausilio definiranno la questione col Manchester United, che non dovrebbe presentare particolari pretese visto il contratto in scadenza a giugno e l'età (34 anni) del calciatore.

L'inglese, da parte sua, freme per vestirsi di nerazzurro quanto prima e ritrovare l'amico

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Vidal: colpo di scena da Barcellona

Calciomercato Inter, sprint per Gabigol: ultime e retroscena di CM.IT