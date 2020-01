CALCIOMERCATO TORINO FOFANA BONIFAZI UDINESE / Una settimana che si preannuncia piuttosto calda in chiave Torino per quanto riguarda il mercato. Il club granata guarda a nuovi innesti a centrocampo e il prescelto sembrerebbe essere Seko Fofana. Il giocatore dell'Udinese può portare quel dinamismo e quel cambio di passo che servirebbe tanto alla mediana granata.

A sbloccare la situazione può essere Kevin. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Torino, corsa a tre per Bonifazi

Calciomercato Torino, sfida a due per Bonifazi

Il difensore toscano ha molto mercato e non è una prima scelta all'interno della rosa di Walter Mazzarri. Per questo Bonifazi può partire a gennaio. Su di lui ci sono Spal, Atalanta e Fiorentina e in particolare il club ferrarese è in forte pressing su di lui. Più lontano sembra invece essere il Parma. Cairo vorrebbe ricavare dalla sua cessione una cifra tra i 13 e i 15 milioni di euro. Cifra che, secondo 'Tuttosport', il presidente granata vorrebbe reinvestire nel centrocampista ivoriano dell'Udinese. Fofana non è l'unico nome gradito dal Torino in casa Udinese. Piace molto anche Stefano Okaka, che è però legato al futuro di Simone Zaza.