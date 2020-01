CALCIOMERCATO JUVENTUS AOUAR DEMBELE LIONE / Sempre vigile sui talenti europei più pregiati, la Juventus sta tenendo d'occhio soprattutto i giovani di casa Lione. Il club transalpino sarà rivale dei bianconeri in Champions League e gli osservatori juventini, oltre a studiare gli avversari, valutano con attenzione i migliori talenti dell'OL. In cima alla lista ci sono Houssem Aouar e Moussa Dembele. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Juventus, quante big su Aouar

Come sottolinea 'Tuttosport', il centrocampista classe 1998 piace e non poco in casa bianconera.

Giocatore di spiccate doti offensive,può essere impiegato sia come trequartista che come mezz'ala.lo studia, anche se il talentuoso giocatore di origini algerine, grazie alle sue ottime prestazioni, sta conquistando estimatori in tutta Europa. Ilha offerto per lui 55 milioni di euro, cifra rifiutata dal presidente Aulas. Nelle ultime settimane si è fatto sotto il, che ha approfondito i contatti con il Lione. Attenzione però anche al, che non ha nascosto apprezzamenti per il 21enne. La Juve è avvisata: la concorrenza è tanta e il prezzo alto. Per arrivare al talento transalpino serve uno sforzo importante.

