CALCIOMERCATO INTER MILAN POLITANO KESSIE VECINO / A caccia di rinforzi a centrocampo, con i sogni Vidal ed Eriksenper cui ci saranno dei vertici decisivi all'inizio della prossima settimana, l'Inter studia delle possibili alternative e una nuova pista porta a Franck Kessie. L'ivoriano del Milan non appartiene alla lista degli incedibili e può partire in caso di una buona offerta. Le due società stanno vagliando la possibilità di uno scambio e l'ipotesi che prende piede è quella che a fare il percorso inverso possa essere Matteo Politano.

Calciomercato Inter, Vecino al Milan per Kessie

Politano è un nome che piace al club rossonero, che però starebbe cercando anche rinforzi a centrocampo. Per questo a finire sul tavolo delle trattative come contropartita per Kessie potrebbe essere invece Matias Vecino. Lo riporta 'Tuttosport', che sottolinea come l'uruguayano piaccia alla dirigenza milanista. L'Inter potrebbe provare ad inserire Gagliardini, ma l'ex Fiorentina pare essere un profilo maggiormente gradito, anche se il suo nome è stato già fatto come parziale contropartita per l'affare Eriksen. I nomi finiranno sul tavolo nei prossimi giorni quando Maldini, Boban e Massara si incontreranno con Ausilio e Marotta.

