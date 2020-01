CALCIOMERCATO ROMA UNDER CALHANOGLU / Sembra ancora ricco di incognite il futuro di Cengiz Under in casa Roma. Il giocatore turco non sta attraversando certamente un momento facile e, nonostante le parole di Fonseca sulla volontà di non privarsi del calciatore, la possibilità di un suo addio a gennaio non appare tanto remota.

Il feeling tra il turco e l'allenatore portoghese non sembra essere mai sbocciato e la continua crescita dinon è certo d'aiuto al classe 1997. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

LEGGI ANCHE ---> Milan, Tottenham: niente Piatek ma l'attaccante arriva dalla Serie A!

Calciomercato Roma, scambio con il Milan?

Secondo il 'Corriere dello Sport' l'ipotesi più viva resta quella di un possibile scambio con il Milan che possa coinvolgere un altro nazionale turco, Hakan Calhanoglu, che può ricoprire più ruoli e che piace molto alla Roma. Il club rossonero preferirebbe cedere Suso, ma l'ex Bayer Leverkusen non è incedibile ed è valutato attorno ai 18 milioni di euro. Una cifra inferiore rispetto a quanto la Roma valuti Under. Nel frattempo le due società continueranno a confrontarsi dopo l'incontro che Petrachi e Massara hanno avuto una ventina di giorni fa. Attenzione però ad una nuova opzione per giugno. Opzione che si chiama Manchester United: non è escluso che Under possa essere inserito nella trattativa che può portare Smalling alla Roma a titolo definitivo e volare dunque in Inghilterra.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Milan, retroscena Foyth per Piatek al Tottenham: le ultime di CM.IT

Calciomercato, futuro Olmo | Entra in scena la Roma: ultime CM.IT