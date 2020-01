MILAN TOTTENHAM PIATEK LLORENTE NAPOLI / L'infortunio lungo di Harry Kane ha spinto il Tottenham di Josè Mourinho a guardare in Serie A per trovare un attaccante che possa rimpiazzare l'inglese. Il profilo giusto sembrava potesse essere Piatek: il polacco con l'arrivo di Ibrahimovic (ieri in gol) è dato sul piede di partenza dal Milan, anche se calciatore e società vorrebbero prima valutare le reali condizioni dello svedese (e i primi segnali sono decisamente positivi). Dall'Inghilterra si parla anche di un accordo già trovato con il club londinese pronto a sborsare oltre trenta milioni per assicurarsi le prestazioni dell'ex Genoa.

Calciomercato Napoli, per Llorente ritorno al Tottenham

La 'Gazzetta Sportiva' parla però di un altro nome che sembrerebbe aver convinto il Tottenham: si tratta di Fernando Llorente che con l'arrivo di Gattuso sulla panchina del Napoli non ha molto spazio e può anche partire (per lui si è parlato di uno scambio con l'Inter con Politano). Le due società avrebbero già dato l'assenso al trasferimento in prestito fino a giugno dello spagnolo e per completare l'operazione mancherebbe soltanto il via libera del giocatore. Niente Piatek, quindi: per il Tottenham di Mourinho l'attaccante della Serie A che rimpiazzerà Kane potrebbe essere Fernando Llorente.

