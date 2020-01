CALCIOMERCATO INTER YOUNG LAZIO / Ashley Young è uno dei tre possibili grandi colpi di mercato dell'Inter: insieme a Eriksen (o Vidal) e Giroud, il terzino inglese rappresenta uno dei rinforzi chiesti da Antonio Conte per allungare quella "coperta corta" più volte rappresentata dall'allenatore salentino.

Le parole dell'amministratore delegatoprima della sfida con l'raccontano di un mercato che non è ancora decollato e che ha bisogno di un altro po' di tempo per portare a casa il primo colpo ("non faremo nulla a brevissimo"), pur confermando la volontà di accontentare il proprio tecnico.

Calciomercato Inter, per Young c'è anche la Lazio

L'acquisto più vicino sembra essere quello di Ashley Young, in scadenza con il Manchester United a giugno, con il quale ci sarebbe un accordo di massima per un contratto di 18 mesi: c'è da vincere però la resistenza di Solskjaer che vorrebbe trattenere l'esperto calciatore almeno fino a giugno. A complicare ulteriormente le cose l'indiscrezione che arriva da 'The Sun', secondo cui altre due compagni avrebbero messo nel mirino Young: si tratta del Crystal Palace dell'ex interista Hodgson e della Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti, ormai in piena lotta scudetto visto quattro punti di distacco dall'Inter, avrebbero avuto contatti in settimana per il 34enne che ora può decidere tra diverse opzioni.

