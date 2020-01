INTER ATALANTA PALOMINO / L'Atalanta blocca l'Inter a 'San Siro'. José Luis Palomino commenta in zona mista l'1-1 contro la capolista di Conte: "E' importante aver preso un punto, guardiamo tutto sempre in maniera positiva dopo questa partita. Non è facile giocare qua, in casa loro, contro dei giocatori così forti. Siamo arrivati molto vicini alla vittoria, però il pareggio è un risultato positivo per noi.

Duello con? E' stata una gara dura, lui ha grande qualità ed è molto forte anche fisicamente. Lui esono due giocatori molto pericolosi, ma sapevamo fin dall'inizio che sarebbe stata una partita difficile. Abbiamo faticato a prendere le misure all'inizio, poi nel secondo tempo abbiamo fatto decisamente meglio. Speriamo di continuare così perché stiamo bene. Champions? Guardiamo di gara in gara, è importante fare bene e non perdere la fiducia".