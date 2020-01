INTER ATALANTA HANDANOVIC / Samir Handanovic salva l'Inter allo scadere neutralizzando il penalty di Muriel nell'anticipo contro l'Atalanta. Il capitano interista si conferma pararigori per eccellenza: "Quando un portiere neutralizza un rigore di solito risulta sempre decisivo.

Ma il risultato questa sera è determinato anche da altre circostanze - ha sottolineato lo sloveno in zona mista - Abbiamo giocato molto bene nel primo tempo, l'abbiamo preparata nel modo giusto. Poi siamo calati e loro ci hanno un po' messo sotto. Potevamo magari gestire meglio certe situazioni, ripartire meglio nel secondo tempo. Noi siamo l'Inter e giochiamo sempre per vincere, però certe volte un punto può risultare importante, considerando anche la forza dell'Atalanta. L'1-1 finale secondo me è giusto. Nel girone di ritorno, s'è possibile, puntiamo a fare ancora meglio".