Milan, Reina saluta e conferma CM.IT: "Ci vediamo a luglio"

CALCIOMERCATO MILAN REINA / Pepe Reina ha vissuto oggi il suo ultimo pomeriggio con la maglia del Milan per questa stagione. Il portiere spagnolo, come anticipato da Calciomercato.it, sta per trasferirsi all'Aston Villa in prestito secco, e oggi ha deciso di salutare la tifoseria rossonera sui social network, 'ufficializzando' di fatto sia l'operazione che la sua formula. Lo spagnolo, infatti, ha pubblicato un'immagine dal ritiro rossonero su Instagram, con questo messaggio: "Grazie Milan... Ci vediamo a luglio!".

L'ex partenopeo, quindi, conta di rimettersi a disposizione della società milanista in estate dove, chissà, potrebbe avere spazio da titolare nel caso in cuidovesse cambiare aria. Nel frattempo, si godrà l'aria inglese per qualche mese, giocando con costanza come desiderava.

