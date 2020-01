INTER ATALANTA GOSENS / Esterno goleador. Robin Gosens,con il sesto centro in campionato, ha permesso all'Atalanta di uscire indenne dal match di 'San Siro' contro la capolista Inter: "All'inizio ci hanno messo in grande difficoltà, poi abbiamo rimesso subito le cose a posto e reagito bene.

di solito calcia sempre bene, sbagliare una volta ci può stare - le parole in zona mista del tedesco - Io sto bene, anche se c'è un po' di delusione: vista la prestazione e l'avversario che avevamo di fronte, questo punto è comunque tanta roba. Abbiamo dato un segnale forte, puntiamo ad arrivare più in alto possibile anche se, come ho detto nei giorni scorsi, qualificarci per l'Europa League sarebbe già qualcosa d'importante. Noi nuovo? Il mister ha detto bene, non siamo ancora al livello di squadre come. Però, quando stiamo bene e giochiamo così, possiamo mettere in difficoltà chiunque".

Tutte le news di calciomercato: CLICCA QUI