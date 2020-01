INTER ATALANTA HANDANOVIC MURIEL / Protagonista del match con il rigore parato a Muriel, Samir Handanovic parla a 'Sky' nel post gara di Inter-Atalanta: "Era importante parare nell'economia della partita. Sapevamo che l'Atalanta era una squadra forte, difficile da affrontare: risultato giusto. Calo nella ripresa? Sì, c'è da migliorare: quando si va in vantaggio a volte bisogna gestire diversamente le partite. E' una cosa sulla quale lavoriamo ma siamo da sei mesi insieme.

Faccio i complimenti all'Atalanta per quello che sta facendo".

RIGORI - "Talento, studio, un po' di tutto. Miglior rigorista? Ci sono due-tre: uno di questi è Perotti, non capisci dove tira. Quelli forti sono quelli che guardano i portieri fino alla fine: mi viene in mente Balotelli, Mendieta qualche anno fa, Jorginho. Sono due anni che non paro un rigore, non posso raccontare tutto (ride, ndr). Muriel mi ha detto che mi ha visto partire e ha tirato là: alla fine si dicono tante str..."