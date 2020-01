CALCIOMERCATO NAPOLI LOBOTKA / Dopo l'annuncio del colpo Diego Demme, presto arriverà anche quello di Stanislav Lobotka. L'accordo per il trasferimento dello slovacco dal Celta Vigo al Napoli (per 20 milioni di euro più quattro di bonus), come anticipato da Calciomercato.it, è giunto due giorni fa, e stamattina il calciatore è atterrato a Roma con un volo proveniente da Madrid, dove ha passato la notte.

Calciomercato Napoli, Lobotka e Demme a disposizione con la Fiorentina

L'ormai ex galiziano, dopo le visite mediche di rito presso Villa Stuart, si è diretto quindi a Napoli, e sta vivendo proprio in queste ore la sua prima serata partenopea. La firma del contratto che lo legherà al sodalizio azzurro per il prossimo quinquennio (con uno stipendio da 1.8 milioni di euro netti a stagione) arriverà tra domenica e lunedì: Gattuso, quindi, dovrebbe avere a disposizione per la sfida contro la Fiorentina sia l'ex Lipsia (pronto già per il Perugia) che Lobotka. Il centrocampo del Napoli sta per vivere una vera e propria rivoluzione.

