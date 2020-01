INTER ATALANTA GASPERINI / Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di 'DAZN' dopo il pareggio con l'Inter: "Nel secondo tempo abbiamo dominato, ma anche nel primo non era facile prendere gol subito e poi prestare il fianco alle ripartenze di Lautaro e Lukaku, i nostri difensori sono stati straordinari. Nella ripresa, poi, sono cresciuti anche Gomez e Ilicic e ovviamente ne hanno trovato giovamento tutti".

ZAPATA - "Dobbiamo recuperarlo, era fuori da tre mesi ma la sua prestazione è stata positiva, col tempo ritroverà condizione".

RIGORI - "In questi tre anni ne abbiamo falliti tantissimi, Muriel non aveva ancora sbagliato ma merito ad Handanovic che in carriera ne ha parati tanti.

Un peccato, perché la vittoria tutto sommato era meritata".

EPISODIO - "Non capisco perchè non sia stato fischiato il rigore su Toloi, queste cose sono brutte, sono gravi, con il VAR non dovrebbe accadere. Questi episodi tolgono valore a uno strumento importante. Questi sono casi clamorosi, non riusciamo a capire perché li vedano tutti tranne loro".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Serie A, Inter-Atalanta 1-1: Gosens 'scuce' lo scudetto d'inverno a Conte

PAGELLE E TABELLINO INTER-ATALANTA: San Samir, errore fatale per Muriel