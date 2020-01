Clamoroso a Malaga, Victor Sanchez licenziato per motivi disciplinari

MALAGA VIDEO VICTOR / Il Malaga, dopo averlo sospeso nei giorni scorsi, ha annunciato di aver licenziato per "motivi disciplinari" il suo allenatore, Victor Sanchez del Amo. Il tecnico nei giorni scorsi è stato vittima, sui social, della diffusione di un suo video intimo e stasera la società andalusa ha descritto così la decisione definitiva con un comunicato: "Il Malaga ha dedicato tutti i suoi sforzi per risolvere la situazione in maniera amichevole, con intense negoziazioni, ma non è stato possibile giungere a una separazione amichevole. Per questo, il club ha deciso di licenziare Victor Sanchez del Amo per motivi disciplinari, considerando i gravi danni causati per i recenti eventi extrasportivi".

Per ora,sostituirà l'ex Betis, sostenuto in maniera praticamente unánime su social e media iberici.

