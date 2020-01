Inter-Atalanta, furia sui social: "Var vergognoso, era rigore!"

INTER ATALANTA RIGORE POLEMICHE / Sta facendo discutere tantissimo l'episodio che, a pochi minuti dall'intervallo di Inter-Atalanta, ha visto protagonisti Toloi e Lautaro, con l'argentino che ha steso il difensore dell'Atalanta in piena area sul risultato di 1-0 per l'Inter. Il match di San Siro, sbloccato proprio da una rete del Toro in avvio, è diventato l'argomento più commentato sui social network, e il coro è unanime: era rigore per la Dea e, per qualcuno, c'erano addirittura gli estremi per l'espulsione dell'attaccante nerazzurro.

In basso, alcuni esempi dei commenti più in voga su Twitter.

