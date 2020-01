PSG MARQUINHOS / Vicecapitano del Psg ed erede designato del connazionale Thiago Silva, Marquinhos è pronto ad entrare nella cerchia dei calciatori più pagati del club francese.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it , a breve (probabilmente già la prossima settimana) l'agente del difensore brasiliano, Giuliano, sarà a Parigi per sistemare gli ultimi dettagli del rinnovo contrattuale.

Nelle scorse settimane è stata già raggiunta un'intesa di massima e l'attuale vincolo in scadenza nel 2022 dovrebbe essere prolungato almeno per altre due stagioni, a meno di colpi di scena improvvisi. Acquistato dalla Roma nel 2013, il 25enne ex Corinthians ha disputato 270 partite con la maglia dei parigini, collezionando anche 20 gol e 7 assist.