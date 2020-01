Calciomercato, Barcellona allo scoperto: esonero Valverde e subito Xavi

CALCIOMERCATO BARCELLONA XAVI / La sconfitta nella semifinale di Supercoppa è stata letale: il Barcellona continua a lavorare per convincere Xavi a prendere il posto di Valverde già in questa stagione. Come riporta il quotidiano spagnolo 'AS', i catalani si incontreranno nuovamente in queste ore con l'attuale tecnico dell'Al Sadd, che non avrebbe intenzione si sostituire l'ex Athletic ad annata in corso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Barcellona, decisione presa: addio Valverde

Calciomercato Barcellona, Xavi: "Allenare i blaugrana è il mio sogno"

Il pressing dei dirigenti Abidal e Oscar Grau continua, e dopo il match vinto oggi contro l'Al Rayyan, lo spagnolo ha ammesso candidamente il suo desiderio: "Non posso parlare di quello che sta accadendo al Barça, ma tutti sanno che allenarlo è il mio sogno.

Ora, però, sono all'Al Sadd e resto concentrato su questo". Il ds dell'Al Sadd, Al Balushi, ha ammesso che "c'è una trattativa in corso tra Xavi e il Barcellona", augurando "le migliori fortune" all'ex centrocampista qualsiasi sia la sua decisione. L'idea che il tecnico possa accettare e, quindi, far scattare l'esonero di Valverde continua a prendere forza soprattutto perchè tutti, ormai, hanno capito che il desiderio della dirigenza azulgrana è disfarsi dell'attuale allenatore quanto prima. Sarebbe davvero difficile, per il Txingurri, proseguire la stagione in queste condizioni.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Lazio-Napoli, Inzaghi ora ci crede: "Per lo scudetto ci manca poco"

PAGELLE E TABELLINO DI LAZIO-NAPOLI: Ospina, che combini?