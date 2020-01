DIRETTA ROMA JUVENTUS / E' Roma-Juventus l'ultima gara domenicale della dicannovesima giornata di Serie A. Dopo la sconfitta interna contro il Torino, i giallorossi cercano l'immediato riscatto per chiudere in bellezza un girone d'andata sin qui al di sopra delle aspettative, soprattutto in rapporto ai numerosi infortuni che hanno spesso indebolito la rosa. I bianconeri, dal canto loro, non possono permettersi passi falsi se non vogliono concedere assist all'Inter nella lotta scudetto. Ancora alle prese con numerosi infortuni, Paulo Fonseca ritrova almeno nella lista dei convocati Cristante, uno dei suoi fedelissimi.

Calciomercato.it seguirà la partita dell'Olimpico in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-JUVENTUS



ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Ronaldo, Dybala. Allenatore: Sarri.

CLASSIFICA:

Inter 46 punti; Juventus* 45; Lazio* 42; Roma* e Atalanta 35; Cagliari 29; Torino 27; Parma*, Milan e Verona* 25; Udinese e Napoli 24; Bologna 23; Fiorentina 21; Sassuolo e Fiorentina 19; Lecce* 15; Brescia e Genoa 14; Spal 12.

* una partita in meno