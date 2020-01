INTER ATALANTA ERIKSEN / Inter impegnata su due fronti tra campo e mercato. Tanti gli addetti ai lavori presenti sulle tribune di 'San Siro' per il match di stasera contro l'Atalanta. A vedere la sfida uno degli intermediari della trattativa tra l'Inter e il Chelsea per Giroud, oltre all'agente di Politano, in uscita e corteggiato in particolare dal Milan.

Presente anche il rappresentante di Sensi e Gomez, oltre al Ds del Parma Faggiano e all'agente di Darmian, quest'ultimo in orbita Inter.

Infine, tra gli altri, assisteranno alla gara anche il Ct dell'Argentina Scaloni arrivato in compagnia di Walter Samuel, ex difensore interista e attuale collaboratore del selezionatore dell'Albiceleste. Tra questi non c'è invece per il momento l'atteso Martin, agente di quel Christianoggetto dei desideri dell'Inter.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Inter, Marotta rimanda i colpi: "A brevissimo non faremo nulla"

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Inter, Eriksen può arrivare subito! Ultime Cm.it