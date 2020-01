CALCIOMERCATO INTER MAROTTA / A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Atalanta, l'amministratore delegato dei padroni di casa, Giuseppe Marotta, ha parlato a 'DAZN' delle possibili operazioni in entrata, partendo dall'interesse per Eriksen: "In questo momento circolano tanti nomi, tante situazioni che non sono veritiere: ad oggi non c'è niente di ufficioso e quindi di ufficiale. E' un mercato di opportunità: vogliamo migliorare il gruppo con innesti di grande qualità.

Eriksen è un giocatore interessante, in scadenza di contratto, ma al momento non c'è trattativa né con il club, né con il calciatore".

Non solo il danese, considerato che l'Inter potrebbe chiudere anche per Young e Giroud: "Sono due nomi che circolano: a brevissimo non faremo nulla, dobbiamo valutare tutto con attenzione, ci sono situazioni oggettive, il gruppo di oggi ci ha portato in testa alla classifica e deve essere rispettato. Vogliamo cogliere quelle poche opportunità che questo mercato presenta".

