Lazio-Napoli, Gattuso: "L’errore di Ospina è colpa mia"

LAZIO NAPOLI GATTUSO /Rino Gattuso, tecnico del Napoli, ha analizzato la sconfitta in casa della Lazio ai microfoni di ‘Sky Sport’: “La colpa del gol è mia, sono io che chiedo di giocare col portiere e purtroppo è andata così. Ci teniamo la prestazione, che è stata buona. Ospina ha commesso un errore, ma ora nessuno si ricorderà di tutte le imbucate che ci ha fatto fare con i suoi passaggi”.

MOMENTO - “Questa squadra giocava il miglior calcio d’Italia, per tornare a quei livelli serve un filotto di vittorie, solo in questo modo la mente sarà libera”

OBIETTIVI - “Inutile parlarne, è aria fritta.

La classifica non bisogna guardarla, dobbiamo analizzare il nostro lavoro e migliorare di settimana in settimana, altri obiettivi non ce ne sono”.

FUTURO - “Vivo alla giornata, il mio obiettivo è restare a Napoli ma anche io, come i giocatori, sono legato ai risultati”.

INSIGNE – “Nel secondo tempo si è mosso molto di più, nel primo era troppo attaccato alla linea laterale. Tutta la squadra nella ripresa ha fatto meglio, questa sconfitta deve bruciarci”.

