LAZIO NAPOLI INZAGHI / Decima vittoria di fila per la Lazio che regola il Napoli con un gol nel finale di Immobile. Simone Inzaghi è intervenuto a 'Sky' per commentare il successo dei biancocelesti: "Nel primo tempo abbiamo fatto meglio noi, nel secondo tempo meglio il Napoli. Sapevamo che dovevamo soffrire che il Napoli è una grande squadra ma ci abbiamo creduto, siamo stati in partita e ora ci godiamo questo record. I ragazzi si rendono conto che hanno fatto qualcosa di straordinario. Gol nei finali? Una squadra che ci crede sempre, che ha giocatori che in ogni momento possono decidere la partita: mi sta piacendo la consapevolezza, la lucidità. Oggi sapevamo che dovevamo soffrire, rispondendo colpo su colpo.

PROVIAMOCI - "Il momento è scattato da come abbiamo lavorato quest'estate: abbiamo fatto un ritiro strepitoso, siamo partiti con una vittoria e un pareggio, poi abbiamo perso qualche punto ma sul campo c'eravamo. I ragazzi hanno capito che c'era un allenatore sereno nonostante risultati e critiche: ho predicato calma. Pensare alle 10 vittorie era difficile ma ero tranquillo.

Farò complimenti e dirò di guardare alla prossima partita: non troveremo sempre il Napoli, hanno qualche problema ma sono una grandissima squadra".

SCUDETTO - "In questo momento ci manca poco, deve mancare quel pizzico che c'è mancato negli anni scorsi. Dobbiamo essere bravi a coinvolgere tutti, devo utilizzare tutti i giocatori sperando che tutti siano al 100%: stanno arrivando i primi infortuni, le prime squalifiche".

MERCATO - "La società è vigile, abbiamo un confronto quotidiano. La società sta guardando, se ci sarà l'occasione qualcosa la potremmo fare ma questi ragazzi ci stanno dando tanto. Vediamo se possiamo fare qualcosa per migliorare ma non è facile perché giocatori forti le società se le tengono".

LEGGI ANCHE ---> Serie A, Lazio-Napoli 1-0: il solito Immobile fa volare i biancocelesti

LEGGI ANCHE ---> Lazio-Napoli, gol Immobile: la decisione della Lega