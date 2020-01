LAZIO NAPOLI IMMOBILE GOL LEGA / Il gol è di Ciro Immobile.

La Lega Serie A ha assegnato al bomber campano la rete realizzata, con deviazione, dallo stesso attaccante biancoceleste a dieci minuti dal termine di Lazio-Napoli. Una rete che per ora sta decidendo il match in favore della squadra di Simone Inzaghi. Per Immobile, quindi, si tratta del 20esimo centro in campionato.