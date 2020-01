DIRETTA SAMPDORIA BRESCIA FORMAZIONI / Dopo l'ottimo pareggio in casa del Milan, Claudio Ranieri spera di tornare alla vittoria nello scontro salvezza Sampdoria-Brescia. Un successo oggi sarebbe di vitale importanza, anche perché in caso di vittoria le 'Rondinelle' si porterebbero a 17 punti in classifica, uno in più dei blucerchiati.

Ultima gara del girone d'andata, la sfida di Marassi sarà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

FORMAZIONI UFFICIALI

SAMPDORIA – Audero; Bereszynski, Chabot, Regini, Murru; Thorsby, Vieira, Linetty, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

BRESCIA – Joronen; Sabelli, Mangraviti, Chancellor, Mateju; Bisoli, Viviani, Romulo; Spalek; Balotelli, Torregrossa.

CLASSIFICA:

Inter* 46 punti; Juventus 45; Lazio 42; Roma e Atalanta* 35; Cagliari* 29; Parma e Milan* 25; Torino, Udinese* e Napoli* 24; Bologna 23; Verona** 22; Sassuolo* 19; Fiorentina 18; Sampdoria 16; Lecce 15; Brescia e Genoa 14; Spal 12.

* una partita in più

** una partita in meno