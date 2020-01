CALCIOMERCATO MILAN AMBROSINI / Negli studi di 'Sky Sport' Massimo Ambrosini ha 'promosso' il possibile acquisto da parte del Milan di Matteo Politano, legando però l'eventuale arrivo dell'esterno ai margini dell'Inter alla partenza di Suso, oggi in panchina contro il Cagliari sconfitto per 2-0 dalla formazione di Pioli: "Politano può fare meglio di quello che sta facendo lo spagnolo - ha esordito l'ex centrocampista rossonero - L'anno scorso era stato una delle rivelazioni dei nerazzurri, è riuscito a sopportare le pressioni e inoltre è un giocatore già rodato nella gestione dell'emotività. Ripeto: la volontà del Milan di prendere Politano mi sembra legata a quella di cedere Suso", ha concluso l'intervento Ambrosini.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Milan, Ibrahimovic: "Ecco la condizione per il rinnovo"

Calciomercato Milan, offerta e richieste per Politano. 'Sirene' spagnole per Suso

Il Milan vuole Politano con la formula del prestito più, probabilmente, diritto di riscatto.

L'Inter è disposta a privarsi dell'ex Sassuolo, da tempo ai margini della squadra di(ormai il tecnico gli preferisce pure il 2001...), ma solo a titolo definitivo e di fronte a una proposta di circa 25 milioni di euro. I nerazzurri potrebbero anche accettare il prestito con diritto con annesso però un obbligo di riscatto o un obbligo a 'condizioni' facili da raggiungere. Dal Milan fanno sapere che è escluso uno scambio con, la cui partenza costringerebbe poia cercare sul mercato anche un centrocampista con le Ie stesse caratteristiche dell'ivoriano: piace, ma il Sassuolo vuole 20 milioni. Tornando a Politano, rumors sostengono che abbia già dato la sua disponibilità a trasferirsi sull'altra sponda del Naviglio, anche se va detto che quella rossonera non è l'unica opzione che ha sul tavolo: al calciatore romano sono infatti sempre interessate anche. Con Politano parte Suso, come ha detto Ambrosini? Non è da escluderlo, sullo spagnolo c'è ilanche se al momento non c'è nulla di concreto. Per lui i rossoneri vogliono sui 25-30 milioni.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

VIDEO CM.IT - Calciomercato Milan, visite mediche terminate per Kjaer

Calciomercato Milan, da Reina e Begovic a Paqueta: Pioli allo scoperto