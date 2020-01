CALCIOMERCATO MILAN PIOLI REINA BEGOVIC PAQUETA / Inevitabile parlare di calciomercato nel post partita di Cagliari-Milan. Alla domanda sull'arrivo di Begovic come sostituto del partente Reina Stefano Pioli ha annunciato: "A fine partita parlo sempre con la dirigenza, aspettiamo le ufficialità".

Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

Su Paqueta, nemmeno entrato e sempre accostato al PSG: "Sta lavorando bene, è in buone condizioni ma ho fatto delle scelte in base alla partita. Lui si sta allenando bene, ma cerco sempre di mettere la formazione migliore. A fine partita ci incontriamo con Maldini e Boban, ma per parlare del campo. Esclusioni Suso, Piatek e Paqueta dettate dal mercato? Le scelte sono fatte solo per cercare di vincere le partite, il mercato non c'entra nulla con queste esclusioni. Se finisse presto sarei più contento".

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, ESCLUSIVO: Reina via in prestito, ecco i motivi