CALCIOMERCATO INTER GIROUD / Giroud-Inter, ci siamo. L'attaccante francese non è stato nemmeno in panchina nel match contro il Burnley che il Chelsea ha vinto per 3-0.

A onor del vero, il classe '86 non figurava tra i convocati digià da sette partite, ma è evidente che l'ottava è quella più significativa.

Marotta ha già un accordo di massima col suo entourage per un contratto fino a giugno 2022, ora è al lavoro per limare l'intesa col club di Abramovich. L'approdo di Giroud a Milano potrebbe avvenire la prossima settimana.

