CAGLIARI MILAN MARAN / Quarta sconfitta di fila per il Cagliari, battuto in casa dal Milan. Il tecnico Rolando Maran commenta così a 'Sky Sport' lo 0-2 con i rossoneri: "Nel primo tempo abbiamo giocato con l'intensità giusta, forse meglio del Milan. Poi nel secondo tempo abbiamo concesso subito un gol troppo facile e la gara è stata condizionata.

Non abbiamo ritrovato più lo stesso ritmo, il momento è negativo e questo ha influito. Dovremmo comunque essere più bravi a concedere meno opportunità agli avversari. Non siamo stati bravi a mettere in pratica quello che avevamo preparato in fase difensiva, bisogna trovare dei rimedi. La rimonta con laci ha condizionato? Probabile, dobbiamo togliercela dalla testa quanto prima. Credo sia un problema di insicurezza ritrovando ciò che ci ha portato in alto in classifica".