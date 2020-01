CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / E' probabilmente una battuta, ma non è escluso possa essere anche un messaggio autentico sul fatto che la nuova avventura di Ibrahimovic al Milan possa concludersi a fine stagione. Dopo la vittoria col Cagliari, caratterizzata anche dal suo primo gol da quando è tornato in rossonero, il campione svedese ha risposto così alla domanda in merito al possibile rinnovo del contratto in scadenza appunto a giugno: "Prima devo vincere il campionato e la vedo un po' difficile...". Sulla partita e la sua prestazione: "Segnare, per un attaccante, è molto importante. Mi sento bene, ho sbagliato qualche pallone a inizio gara però mi serve giocare per tornare in piena forma.

Esultanza a braccia aperte? Ad ogni gol che faccio, celebro Dio così mi sento vivo. Il mister pensa alla mia età, ma non c'è problema perché il cervello è sempre uguale e il fisico deve seguirlo. Ora speriamo di continuare su questo passo", ha concluso lo svedese cheha schierato titolare dopo l'esordio a gara in corso della scorsa settimana.

