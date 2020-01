Calciomercato Napoli, UFFICIALE il colpo Demme

CALCIOMERCATO NAPOLI DEMME / Il Napoli accoglie ufficialmente Diego Demme. L'annuncio dell'acquisto dell'ormai ex centrocampista del Lipsia arriva con l'ormai consueto tweet del presidente azzurro De Laurentiis. Come anticipato da Calciomercato.it, il Napoli pagherà al Lipsia circa 18 milioni di euro per il giocatore di origini calabresi.

Ora attesa per il successivo annuncio: è ormai un giocatore del Napoli anche Stanislav Lobotka è pronto a godersi gli agognati rinforzi a centrocampo.

