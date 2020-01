SONDAGGIO CM.IT - Campione d'inverno, Inter in volata sulla Juventus!

SONDAGGIO CM.IT INTER JUVENTUS / Ultima giornata del girone di andata, il calendario della Serie A offre grandi match al giro di boa. Nell'ottica della volata scudetto, l'Inter scenderà in campo stasera con l'Atalanta, domani sera la Juventus risponderà sul campo della Roma.

Squadre diappaiate in vetta alla classifica, curiosità per capire chi si aggiudicherà il titolo, platonico quanto si vuole, ma significativo, di campione d'inverno. Calciomercato.it ha chiesto ai propri utenti su Twitter chi delle due sarà in vetta al termine del girone d'andata. Sondaggio incertissimo, che alla fine ha visto prevalere con il 52,2% dei voti l'Inter, Juve staccata di poco al 47,8%.