BARCELLONA SUAREZ / Tegola in casa Barcellona. La sconfitta con l'Atletico Madrid (2-3), in semifinale di Supercoppa di Spagna, ha portato in dote l'infortunio di Luis Suarez. L'uruguaiano, come si apprende da un comunicato ufficiale del club blaugrana, ha riportato una lesione al menisco esterno del ginocchio destro. Domani, il giocatore sarà operato chirurgicamente dal dottor Cugat. Seguirà, dopo l'intervento, un nuovo comunicato da parte del club per chiarire i tempi di recupero.

Il rischio è comunque di uno stop intorno alle sei settimane, dunque la presenza del 'Pistolero' in occasione del match di andata degli ottavi di finale dicontro il, il 25 febbraio, al momento è in dubbio.

