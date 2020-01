JUVENTUS BONUCCI TRIPLETE / La Juventus si lancia nel 2020, alla carica per centrare tutti gli obiettivi. 'Tuttosport' riferisce della cena di gruppo di giovedì sera, indetta da Leonardo Bonucci per festeggiare il rinnovo con i bianconeri fino al 2024. Un incontro cui mancavano soltanto Chiellini, Ronaldo, Bentancur e Buffon, per impegni personali.

La cena nel ristorante “Vintage 1997”, a Piazza Solferino a Torino, è stata l'occasione per cementare il gruppo e fare quadrato in vista di una seconda parte di stagione in cui i bianconeri disaranno chiamati ad arrivare fino in fondo in campionato,e coppa Italia. Il patto per il Triplete è stato siglato, si comincia la scalata da domani sera contro la. Il duello con l'non aspetta.