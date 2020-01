Atalanta, nuova offerta per Trincao

ATALANTA TRINCAO / L'Atalanta non ha perso di vista Trincao e dopo il tenativo in estate si è rifatta sotto anche in questo mercato invernale.

Lo riporta 'Tuttosport', secondo cui la dirigenza bergamasca avrebbe avuto contatti con la dirigenza delnei primi giorni di gennaio mettendo sul piatto un'offerta da 11 milioni di euro. Proposta respinta però dal club portoghese, che dopo aver rifiutato anche le avance di Inter e Juventus intende incassare almeno i 30 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria presente nel contratto dell'esterno offensivo classe '99.